“Ci sono giocatori che, dopo un Mondiale, possono risultare un trappolone. Amrabat non è un fuoriclasse, a certe cifre va portato in braccio”

A proposito dei prezzi molto ‘gonfi’ che caratterizzano il calcio di oggi, il giornalista Mario Genta di Radio24 propone uno spunto di riflessione, anche in riferimento al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat: “Ci sono casi in cui, pur parlando di ottimi calciatori, il Mondiale alza troppo il prezzo di alcuni singoli, che poi diventano un trappolone. Ci sono tanti giocatori che mi sono piaciuti, ma che vanno valutati con molta attenzione”.

Su Amrabat in particolare: “Lo conosciamo nella nostra Serie A e sappiamo che è forte, ma non è un fuoriclasse. A cifre come 100 milioni di € va portato via in braccio“.