Ciatti: “Chiti alla Fiorentina? Un’operazione che ha un significato importante”

In attesa di altri colpi per la prima squadra, la Fiorentina ha esercitato il proprio diritto di riscatto per il giovane della Primavera (ma già aggregato con Iachini e il suo gruppo), Lorenzo Chiti. Un affare che l’Aglianese, compagine dalla quale proviene Chiti, ha chiuso con grande soddisfazione: “Questa operazione ha un significato importante per noi – sottolinea il direttore generale Fabio Ciatti, in una dichiarazione rilasciata a Il Tirreno – c’è soddisfazione nel raccogliere i frutti di un lavoro che negli ultimi anni abbiamo portato avanti con obiettivi ben precisi”.

0 0 vote Article Rating