Cicchetti a FN: “Con Vlahovic i viola possono assicurarsi la plusvalenza più importante della loro storia. Martinez Quarta è al momento uno dei difensori più continui della Serie A”

Nell’intervista a Fiorentinanews.com l’agente Fifa Gianfranco Cicchetti ci racconta le sue impressioni sui primi mesi con la maglia viola di Nicolas Gonzalez e sulla maturazione calcistica di Martinez Quarta, per poi commentare anche la questione relativa a Dusan Vlahovic.

Seppur sia indisponibile ormai da alcune partite, ma si aspettava un impatto così importante di Nico Gonzalez con la maglia viola? E qual è il suo parere sulla crescita di Martinez Quarta?

“Gonzalez è un giocatore che conosco bene dai tempi dell’Argentinos Jrs, non mi stupisce che abbia fatto così bene nei suoi primi mesi in Italia. D’altronde, sebbene soltanto a sprazzi, già con lo Stoccarda in Bundesliga aveva mostrato lampi di potenzialità importanti. Si trattava solo di attenderne l’esplosione definitiva. Martinez Quarta, invece, si sta dimostrando come uno dei difensori più continui del nostro campionato, doti che aveva già mostrato con il River Plate e nel suo primo anno in Italia”.

Questione Vlahovic: come consiglierebbe di gestirla sul mercato?

“E’ un argomento alquanto delicato e dove è difficile esprimere giudizi senza conoscere a fondo i fatti. Resta innegabile che se la Fiorentina non riuscirà ad allungargli il contratto, sarà inevitabile cederlo al miglior offerente, evitando di arrivare pericolosamente all’ultimo anno di contratto. In ogni caso i viola rischiano di assicurarsi a gennaio o a giugno la plusvalenza più importante della loro storia”.