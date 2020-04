Cicchetti a FN: “Fiorentina, ecco gli obiettivi prioritari per il mercato. Pezzella piace a tanti club di primissima fascia”

Nella seconda parte dell’intervista esclusiva a Gianfranco Cicchetti, agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano, Fiorentinanews.com si è soffermata sulle vicende strettamente legate al club viola.

Come valuta i primi dieci mesi di Rocco Commisso da presidente della Fiorentina? Dove potrà arrivare il club viola? “Direi che l’impatto è stato assolutamente ottimo. Il presidente è un vulcano di idee e di progetti, ha le idee chiare e mi sembra molto determinato a costruire una grande Fiorentina. L’impatto è stato assolutamente positivo. Credo che nel giro di un paio d’anni la squadra viola tornerà a lottare per le prime posizioni, magari anche in chiave coppe europee. Un giudizio su Pradè? A mio avviso ha operato bene, soprattutto nel mercato di gennaio, dove la Fiorentina ha messo le mani su talenti interessanti come Kouame, Duncan, Igor e Cutrone“.

Secondo lei a quanto ammonterà il budget della Fiorentina per il prossimo mercato estivo? “Difficile dirlo, con l’emergenza Coronavirus in corso e con un futuro e un mercato tutto ancora da decifrare. Credo però che gli investimenti del club viola saranno molteplici, a partire dal trattenere i migliori prospetti (Chiesa, Milenkovic, Vlahovic e Castrovilli) per finire all’arrivo di giocatori importanti, in grado di fare il definitivo salto di qualità. I ruoli in cui la Fiorentina dovrà rinforzarsi di più? Forse centrocampo e attacco sembrano a prima vista i reparti da potenziare maggiormente. Un regista importante e un bomber gli obiettivi prioritari, a mio parere”.

Cosa succederà nel futuro di German Pezzella? “Il capitano della Fiorentina piace a tanti club di primissima fascia e non sarà facile per Commisso trattenerlo. Se però il club viola vuole continuare a crescere, non può e non deve privarsi di una delle sue colonne portanti”.

La prima parte dell’intervista (LEGGI QUI)