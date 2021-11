Cicchetti a FN: “Julian Alvarez è conteso dalle big spagnole e il Milan, ma la Fiorentina può convincerlo garantendogli di poter giocare con continuità. Ai viola consiglio tre nomi dall’Argentina”

Si è parlato tanto in questi giorni di Julian Alvarez, l’attaccante argentino sul quale avrebbe puntato i radar la Fiorentina in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Per conoscere meglio questo profilo Fiorentinanews.com ha interpellato Gianfranco Cicchetti, agente Fifa e profondo conoscitore del calcio sudamericano, che ha indicato altri giocatori che farebbero al caso della squadra viola.

Sig. Cicchetti, sembra che la Fiorentina stia monitorando il profilo di Julian Alvarez. Ne ha parlato bene anche il dt viola Burdisso in una recente intervista e ce lo aveva indicato lei a giugno. Pare ci sia parecchia concorrenza. Secondo lei può essere una trattativa fattibile per i viola?

“Julian Alvarez è al momento uno dei migliori talenti del calcio argentino, se non il migliore. Lui è un classe 2000 di grande valore, di prospettiva mondiale, che sta incantando sia nella Superliga argentina che in Copa Libertadores. Per portarlo in Italia, il club viola dovrà battere una folta concorrenza, a partire dal Milan, che da tempo è sulle sue tracce insieme alle big di Spagna. Di certo sta che chi lo prende fa un grande affare. Il vantaggio della Fiorentina sarebbe quello di poter garantire al calciatore la prospettiva di poter giocare con continuità e di poter entrare senza correre il rischio di bruciarsi in un top club con troppe stelle. Servirà in ogni caso un grosso sforzo economico per accontentare le esose richieste dei Millionarios e superare la nutrita concorrenza europea”.

Altri nomi promettenti in Argentina sia per l’attacco che per gli esterni? Chi consiglierebbe?

“L’Argentina offre come ogni stagione tanti giovani talenti sui quali poter scommettere. Vi faccio tre nomi: Thiago Almada, esterno o centrocampista offensivo classe 2001 del Velez Sarsfield, già più volte vicino a Manchester City e Inter; Pedro de la Vega, attaccante esterno classe 2001 del Lanus, in possesso di passaporto italiano, già colonna della Nazionale U20 argentina; Facundo Farias, trequartista classe 2002 del Colon, un vero e proprio ‘craque’ della U20 albiceleste, già da tempo nel mirino di Juve e Boca Juniors”.