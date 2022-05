Cilli: “Mi piacerebbe vedere Belotti alla Fiorentina, ma ho un dubbio. Pochi gol da Ikoné e Gonzalez? Vi dico la mia”

L’esperto di calciomercato di Sportitalia Luca Cilli si è soffermato sulle tematiche del momento in casa Fiorentina a Radio Toscana.

“Un giocatore che mi piace parecchio e che vorrei vedere alla Fiorentina è Belotti. Può essere un’opportunità, ma bisogna vedere se ha le caratteristiche per il gioco di Italiano. Poi ci sono tanti altri attaccanti bravi, anche all’estero: c’è l’imbarazzo della scelta. Ci sarà da vedere anche il tipo di indicazioni che darà il tecnico viola”.

Prosegue così Cilli: “La cosa importante in questo rush finale di stagione è che si punti su un giocatore come Cabral e gli si dia fiducia, anche in vista della prossima stagione. Per me, vedendo giocare Ikoné e Gonzalez, sono giocatori che hanno un discreto numero di gol nei piedi, ma preferiscono sempre la giocata propedeutica all’assist e non tentino mai la conclusione in porta. A livello di esterni d’attacco, la Fiorentina ha uno dei pacchetti più forti dell’intero campionato”.