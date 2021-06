Cincotta ai saluti: “Per cinque stagioni sono stato una piccola parte di una grande famiglia. Sono arrivato con un bacheca femminile vuota e…”

Antonio Cincotta non sarà più il tecnico della Fiorentina Femminile. Lo stesso allenatore, ha salutato così sul proprio profilo Facebook dopo tanti anni di successi: “Per cinque stagioni sono stato una PICCOLA parte di una GRANDE famiglia chiamata Fiorentina. Grazie al lavoro di tutti abbiamo avuto la fortuna di scrivere pagine di calcio INDELEBILI per la storia di questa società. Sono arrivato con un bacheca femminile vuota e con una pagina bianca tutta da scrivere chiamata Europa. Saluto fiero nel guardare tutti i trofei che scintillano in bacheca e orgoglioso del percorso europeo che ci ha permesso di disputare ben 4 VOLTE la Champions League e arrivare 3 volte agli OTTAVI di finale, risultati di altissimo livello per tutto il calcio femminile Italiano”.