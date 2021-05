Cincotta: “Bello vedere la Fiorentina andare controcorrente con il Viola Park in un paese con così tante strutture fatiscenti”

“‘Bisogna avere radici forti per non andare dove tira il vento’. Per la prima volta, insieme alla squadra, abbiamo visitato il cantiere del “Viola Park“. E’ bello vedere, in un paese con tante strutture fatiscenti, la Fiorentina andare controcorrente“. Ha commentato così su Twitter la visita al nuovo centro sportivo viola a Bagno a Ripoli di questa mattina l’allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta.

“Bisogna avere radici forti per non andare dove tira il vento”.

Per la prima volta, insieme alla squadra, abbiamo visitato il cantiere del “Viola Park”.

E’ bello vedere, in un paese con tante strutture fatiscenti, la Fiorentina andare controcorrente💜#QuestaèFirenze #ForzaViola pic.twitter.com/1VkZljkqVg — Antonio Cincotta (@AntonioCincott1) May 19, 2021