Cincotta: “Fa male perdere, ma complimenti al City. Abbiamo dato il 100%, anche sul 5-0 le ragazze non si sono arrese”

L’allenatore della Fiorentina, Antonio Cincotta è intervenuto sui canali ufficiali viola parlando della sconfitta contro il City: “Fa sempre molto male perdere, ma quando ti trovi di fronte una potenza come il City devi solo complimentarti con loro. Abbiamo dato il 100% e non posso dire nulla alle mie giocatrici e sono contento della loro prestazione e del loro atteggiamento, abbiamo dato il meglio del meglio di noi e quando nella vita dai il massimo come oggi accetti i verdetti con più tranquillità. Anche sul 4-0 o 5-0 tutte hanno dato il massimo e non si sono mai arrese”