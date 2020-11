Cincotta: “Il calendario è molto impegnativo, servirà attenzione. Abbiamo già nel mirino il Milan”

Questo pomeriggio, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro la San Marino Accademy, il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha parlato al sito ufficiale della società gigliata per introdurre la sfida. Queste le sue parole: “È un momento delicato questo periodo covid tra test, controlli e procedure ha ripercussioni a livello fisico ma anche psicologico. Come tutte le squadre anche noi dobbiamo stare attenti, a maggior ragione con tutte queste trasferte. Dobbiamo avere un’attenzione particolare a livello umano curando anche gli aspetti al di là del lato sportivo. Sarà la quarta trasferta consecutiva, ci saranno particolari insidie? È esatto, nelle ultime settimane abbiamo spinto molto e questo ha avuto ovviamente ripercussioni. Abbiamo alcune calciatrici da valutare insieme allo staff sanitario per evitare di esporle al rischio di infortuni. Dobbiamo pensare anche in ottica di lungo periodo. Potrà dunque essere l’occasione per mettere minuti sulle gambe a chi non ha avuto molto spazio? I cambiamenti non sono frutto del caso ma di una scelta maturata durante la settimana. Questa stagione post lockdown è uno scenario inedito che crea anche diversi piccoli problemi dal punto di vista fisico, è uno scenario mai vissuto in evoluzione ogni settimana. Al termine del match di Coppa diverse viola prenderanno la via per i raduni delle Nazionali in vista della qualificazioni europee. Spicca su tutti Danimarca – Italia, che ci vedrà coinvolti con diverse calciatrici. Weekend di pausa dunque ma non di riposo: lo staff viola ha nel mirino la supersfida del 5 Dicembre contro il Milan quando finalmente la Fiorentina tornerà a giocare in casa”.

