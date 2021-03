Cincotta: “La squadra meritava il pareggio, purtroppo siamo poco lucide negli ultimi metri”

L’allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta, al termine della sconfitta casalinga contro la Juventus, ha commentato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni dei canali social del club viola. Queste le sue parole: “Credo che un pareggio oggi sarebbe stato assolutamente giusto e che le ragazze se lo sarebbero meritato. Purtroppo però non siamo riuscite ad essere lucide negli ultimi metri. Ancora una volta non raccogliamo quanto avremmo meritato, un pareggio sarebbe stato giusto. Penso che si sia visto una delle migliori Fiorentine dell’anno, anche se già con il Sassuolo i segnali erano stati molto positivi, Bisogna però essere piu bravi negli ultimi bravi. Se crei occasioni con squadre attrezzate come quella bianconera, che hanno palleggio e forza fisica, non trasformarle in rete poi ti porta a giocare con un impostazione psicologica differente che alla lunga ti mette in difficoltà. Serve lucidità negli ultimi metri. Dobbiamo lavorare uno step alla volta nel rispetto del loro corpo. Sono contento di ritrovare le infortunate: la possibilità di avere una struttura definita e un numero idoneo di atlete disponibili permette di lavorare meglio durante la settimana e di affrontare le partite con più soluzioni”.