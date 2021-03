Cincotta: “La vittoria ci fa tornare il sorriso. Le nostre giovani ci daranno molte soddisfazioni”

L’allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta, dopo la vittoria di quest’oggi contro il Verona, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali della società viola la prestazione della sua squadra. Queste le sue parole: “Sono molto contento per le ragazze, oggi il loro sorriso mi appaga molto: era tanto che mi mancava. CI è mancata spesso la forza di trovare il risultato ma non di certo le prestazioni. Oggi sono qui non per prendermi meriti ma per lasciare lo spazio a loro: il mio compito è fare un passo avanti quando le cose vanno male, intercettando tutte le critiche per far si che la squadra possa attutire i brutti momenti, e in casi come oggi le applaudo e non voglio nessun merito. Siamo molto contenti di aver avuto la possibilità di reinserire in campo alcune giocatrici che mancavano da tanto tempo, come sappiamo i tempi di recupero spesso sono lunghi. Sono molto contento anche di aver visto tante giovani, Mascarello Zanoli e baldi su tutte: andare a prenderle, inserirle in squadra, aiutarle e vederle piano piano sbocciare è molto bello. Le giovani quando hanno stoffa riescono sempre a darci tante soddisfazioni. Le prossime gare? Ci aspettano delle gare molto difficili, con la Roma ad esempio sarà una gara complessa. Oggi la squadra si toglie un po di scorie negative, quando giochi bene e non trovi i risultati anche a livello psicologico spesso ci si incupisce: finalmente con la vittoria di oggi le ho viste sorridere, non ne potevo piu di vederle uscire tristi. Sono felice per loro, per me oggi conta il loro sorriso. Loro lo sanno che quando vanno male le cose io sono qui per difenderle, perche con la serenità si può ripartire. Ecco oggi siamo ripartite”