Cincotta: “La vittoria di oggi è merito di tutte: abbiamo vinto una battaglia”

L’allenatore della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta, al termine della partita vinta per 2-1 contro il Sassuolo, ha voluto far ei complimenti alle sue ragazze per la grande prestazione espressa sul campo. Queste le parole del tecnico viola al canale ufficiale della Fiorentina: “Le ragazze sono state incredibili, soprattutto dal punto di vista dell’aggressività e del temperamento. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra organizzatissima. Voglio fare i miei complimenti alle avversarie di quest’oggi perché hanno giocato una vera e propria battaglia. Vincere le battaglie è difficile, e non è per tutti. Oggi sono molto orgoglioso di allenare queste ragazze e di aver mostrato a tutto il pubblico il nostro carattere e la nostra mentalità. Non abbiamo smesso mai di cullare e di provare a fare qualcosa per vincere la partita. Siamo stati bravi. Mi fa un po’ sorridere quando si parla di cambi azzeccati, perchè è una presunzione parlare di sfera di cristallo. Noi proviamo a mettere in campo tutte le alternative possibili. Voglio applaudire le mie ragazze perché questa è una vittoria per tutte e 26, per come si allenano durante la settimana è merito di tutte. Quanto visto oggi in campo, il temperamento dimostrato, lo dobbiamo a quello che le ragazze esprimono durante la settimana”.