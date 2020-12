Cincotta: “Le ragazze portano a casa un risultato immeritato, la Fiorentina avrebbe potuto pareggiare in diverse occasioni”

Commento amaro da parte di Antonio Cincotta dopo il k.o. della sua Fiorentina, contro il Milan: “Le ragazze sono uscite a testa alta, è stata una gara equilibratissima, condizionata da un calcio di punizione su cui il Milan è andato in vantaggio. La Fiorentina in diverse occasioni avrebbe meritato il pareggio ma purtroppo non siamo riusciti ad essere letali negli ultimi metri. Dispiace perché una gara con questo equilibrio ci vede uscire con zero punto, oggi le ragazze meritavano di più. La squadra è stata compatta per tutti i 90 minuti, ha reagito dopo il gol, non ha mai staccato la spina per pensare alla Champions. Le ragazze portano a casa un risultato che non meritavano ma dovremo archiviare questo capitolo per continuare a far crescere questa squadra”.

