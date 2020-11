Cincotta: “Portiamo Firenze in Champions per il quarto anno consecutivo. Daremo tutto”

L’Allenatore della Fiorentina Femminile è intervenuto per commentare il fortunato sorteggio di Champions League: “Portiamo Firenze in Champions League per il quarto anno consecutivo. Questa è la cosa più importante. La sfida con lo Slavia Praga sarà impegnativa ma ogni gara in Europa è complessa e noi daremo tutto come sempre”

Cincotta ha voluto sottolineare, come, le ragazze viola abbiano portato per la quarta stagione di fila la Fiorentina nella massima competizione europea. Tra maschi e femmine, solo la Fiorentina Femminile e la Savino Del Bene Scandicci di volley sono riuscite ad arrivare in Europa.