Cincotta: “Ringrazio il mio staff per il lavoro costante. San Marino non è da sottovalutare”

Questo pomeriggio, alla vigilia della sfida casalinga di domani contro il San Marino, il tecnico della Fiorentina Femminile ha parlato ai microfoni del sito ufficiale viola per commentare lo stato della squadra dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. Queste le sue parole: “Sto continuando a gestire allenamenti a distanza e voglio sfruttare l’occasione per ringraziare il mio staff: stanno facendo un grande lavoro che minimizza la mia assenza e mi permette di essere quasi lì con loro. Per ora solo in video, ma gli allenamenti proseguono con costanza e competenza come sempre. C’è voglia di riscatto dopo la Supercoppa, ora cercheremo di concentrarci sul campionato. Come sta la squadra? Purtroppo non recuperiamo nessuna delle calciatrici che erano indisponibili e a questa lista si aggiungono Neto e Arnth. È un momento complesso perché non abbiamo molte calciatrici da schierare ma siamo fiduciosi. La rosa ha tante pedine e chi c’è e c’è stato ha sempre dimostrato di essere all’altezza. Andiamo avanti con ottimismo e con il contributo delle nostre giovani. San Marino? È una gara da non sottovalutare, è cresciuta e deve cercare i punti per restare in Serie A. Avremo poi diversi scontri con l’Inter, lì vedremo se recuperando qualche giocatrice potremo far tirare il fiati a qualcuno. Tutte queste assenze permettono poco ricambio e poche scelte tattiche, dovremo preparaci bene”.

