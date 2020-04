Cincotta: “Vogliamo andare avanti e regalare soddisfazioni ai tifosi della Fiorentina, Commisso mi ha chiamato per…”

L’allenatore della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta è intervenuto sulle pagine social Viola durante un Q&A parlando anche di un simpatico aneddoto: “Sabato ho ricevuto una chiamata e sono rimasto molto contento e colpito di vedere che dall’altra parte del telefono c’era Rocco, è stato molto carino con me e con noi ed ha voluto sapere tutto sulla squadra femminile. Come stanno le giocatrici, cosa stanno facendo e mi ha chiesto di continuare ad incoraggiarle. Lo ringrazio per la raccolta fondi creata perchè dobbiamo aiutare i medici e gli infermieri che sono in trincea e che stanno lottando per farci vincere questa partita. Grazie al Presidente e al suo staff”.

E su Firenze: “L’affetto e l’amore per la Fiorentina lo vedete anche in casa mia; ho portato il viola in casa perchè io amo non fermarmi mai. Bisogna sempre fare qualcosa per la FIorentina. Sono arrivato e c’era la bacheca vuota, ora abbiamo la bacheca piena, ma non la pancia piena vogliamo andare avanti a regalare soddisfazioni ai nostri tifosi.