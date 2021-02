Cinque anni e mezzo senza vittorie col prossimo arbitro. E il clamoroso errore che Cuadrado e la Fiorentina non potranno dimenticare

La partita tra Fiorentina e Spezia, in programma domani al Franchi con inizio alle 18.30, verrà arbitrata dal signor Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Sono 14 le direzioni dell’arbitro abruzzese coi viola con un score di 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Quest’anno ha incrociato i gigliati in un’occasione: Inter-Fiorentina 4-3. L’ultima vittoria della Fiorentina con lui risale addirittura al 23 settembre 2015: Fiorentina-Bologna 2-0. Dopo di allora ci sono stati 5 pareggi e 2 sconfitte.

Il cammino in casa coi viola invece è questo: 3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. L’ultima battuta d’arresto con Calvarese è Fiorentina-Napoli 1-2 del 30 ottobre 2013. Una partita che resterà impressa a lungo per il rigore clamoroso non dato a Cuadrado allo scadere. Addirittura il colombiano, già ammonito, venne sanzionato con il giallo per simulazione e buttato fuori.