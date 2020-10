Cinque milioni e mezzo di motivi per aver scelto la Juventus e già da un anno

Finalmente la telenovela riguardante l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, sta per concludersi. E sta per concludersi con un finale tutt’altro che inatteso, ovvero il suo passaggio alla Juventus.

C’erano cinque milioni e mezzo di motivi per Chiesa per spingere verso questa direzione. Perché cinque milioni e mezzo saranno gli euro che gli verranno garantiti dal nuovo contratto che firmerà coi bianconeri. Praticamente il triplo di quanto guadagna adesso. Volendo a queste possiamo anche aggiungere motivazioni tecniche, nel senso che sicuramente la Juve lotterà per posizioni più importanti rispetto a quelle della Fiorentina, ma la motivazione principale resta quella di cui sopra: i soldi.

Una scelta, quella di Chiesa, che parte da lontano, perché già l’anno scorso il giocatore e la Juve avevano già concordato tutto. Il patto ha resto in tutti questi mesi, nonostante l’arrivo di Commisso che ha rotto le uova nel paniere, sia pur momentaneamente.