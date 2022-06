Cinque occasioni a parametro zero per la Fiorentina e la suggestione del doppio colpo in arrivo da Napoli

La giornata di oggi segna l’addio ufficiale alla Fiorentina dei giocatori in scadenza di contratto e dei prestiti non riscattati. Il discorso però vale per tutti, ed ecco quindi che pescando in giro per il mondo si può formare una lista di calciatori svincolati che potrebbero essere decisamente appetibili.

La Nazione ne individua cinque accostabili alla Fiorentina, a partire da quel Belotti che spesso e volentieri è stato considerato un’opzione. Il discorso cambia in virtù dell’arrivo di Jovic, perché difficilmente il Gallo verrebbe a fare il terzo attaccante. Diverso il discorso per Grillitsch, che è stato davvero vicino alla Fiorentina salvo poi incappare in una frenata della trattativa.

Occhio anche alla difesa, con Romagnoli che piace molto a Pradè. Per l’ormai ex Milan bisognerà però fronteggiare la concorrenza della Lazio, che può contare sulla nota fede biancoceleste del giocatore. Dal celeste all’azzurro, perché guardando in casa Napoli c’è da stropicciarsi gli occhi. Mertens e Ospina, infatti, sono i due svincolati di lusso del club partenopeo. Il primo rappresenta il sogno, con quei 4 milioni di stipendio che richiederebbero un’operazione alla Ribery. Il secondo è attirato dai soldi degli Emirati Arabi, ma la porta della Fiorentina è ancora libera per provare a proporgli una nuova sfida.