Cinquini: “Duncan? Quando è andato via dall’Inter, credevo potesse fare di più. Con Iachini è stata fatta una scelta ponderata”

L’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini in una lunga intervista al Brivido Sportivo ha parlato degli attaccanti viola ma anche delle prospettive di mercato: “Cutrone, rispetto a Vlahovic, fa la fase difensiva: è un giocatore generoso. Vlahovic, da come lo conosco, è più tecnico e con meno esperienza. Cutrone è sicuramente più pronto, ma il serbo ha un futuro importante e potrà esplodere. Duncan nome giusto? E’ un mancino, una dote importante in quella zona del campo. Quando è andato via dall’Inter, credevo potesse fare di più. Si è fermato un attimo nella crescita, ma è uno che lotta. Iachini? Con Beppe è stata fatta una scelta ponderata. Ora difficilmente la società si troverà invischiata nei bassifondi della classifica: ci sono 3 o 4 squadre che annaspano, possono difficilmente venire fuori”.