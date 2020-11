Cinquini: “Il clima di incertezza fa male alla Fiorentina. Se si ha voglia di intervenire lo si faccia senza perdere tempo. L’ipotesi Montella…”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Oreste Cinquini, è intervenuto su Lady Radio per dire la sua sul momento difficile che sta passando il club viola: “La situazione non è bella, perché Iachini è sempre sulla graticola. Sicuramente le mosse del presidente erano state giuste, riconfermando l’allenatore, ma il clima di incertezza che si è generato in seguito, ha avuto risvolti sullo stesso tecnico, sui giocatori e su tutti. Sono le situazioni più brutte: se si ha voglia di intervenire lo si faccia, senza perdere tempo. Montella è contrattizzato e a livello di bilancio sarebbe una soluzione comoda. L’incertezza non serve a niente. Se si cercano traghettatori l’Aeroplanino potrebbe non essere un’idea peregrina”.

0 0 vote Article Rating