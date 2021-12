Cinquini: “Italiano ha bruciato le tappe, è a suo agio con Firenze. Vlahovic mi ricorda Mihajlovic”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini è intervenuto sulle frequenze di Radio Toscana: “Italiano sta facendo molto bene, lo aveva annoverato assieme a De Zerbi e Dionisi come gli allenatori più promettenti. Ha bruciato le tappe, anche perché la Fiorentina rispetto alla passata stagione ha cambiato davvero poco. La squadra adesso ha un gioco e un temperamento, lo stesso Italiano si vede che è a suo agio per come aizza i tifosi durante le partite”.

Continua così Cinquini: “Vlahovic è molto forte, ma ha ancora delle potenzialità incredibile. C’è da aspettarsi una crescita esponenziale, in un anno ha fatto dei progressi enormi. E’ una grande realtà del calcio europeo, ha delle caratteristiche mentali molto importanti. In questo mi ricorda molto Mihajlovic: stesse caratteristiche morali e manifestazioni da leader. Kokorin? E’ deluso da se stesso, contro il Benevento ho visto una faccia molto triste e spaurita. Credo che la lingua e il nuovo campionato abbiano contribuito molto”.