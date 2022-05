Cinquini: “Kokorin è molto competitivo in allenamento. Ha molte possibilità di rimanere alla Fiorentina anche la prossima stagione”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Oreste Cinquini, intervistato da Sports.ru, ha parlato delle prospettive in maglia viola di Aleksandr Kokorin: “Dalle informazioni che ho Kokorin sembra molto competitivo in allenamento. Ma la Fiorentina ha acquistato due giocatori in attacco in inverno: Ikone e Cabral. E ora è difficile per me parlare del suo futuro. Non sarà facile per Kokorin trasferirsi in un altro club, ma ha molte possibilità di restare alla Fiorentina per la prossima stagione”.

E ancora: “Se avrà più chance da parte dell’allenatore? Lo spero e credo in Sasha. Molte persone mi hanno chiesto conto del fatto che l’ho definito un importante calciatore russo. Ma non l’ho detto solo io, ma anche Mancini e Capello. Ma Kokorin è stato un buon giocatore e, spero ritorni ad esserlo”.