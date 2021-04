Cinquini: “Kokorin? Il giocatore c’è, ve lo garantisco. Le difficoltà sono normali per…”

L’ex dirigente della Fiorentina, Oreste Cinquini è intervenuto a Radio Bruno parlando di Aleksandr Kokorin: ” Avevo speso belle parole per lui con Prandelli, Pradè e Joe Barone. Nonostante tutto quello che è successo resto convinto delle mie opinioni. Il giocatore c’è, ve lo garantisco. Certe difficoltà sono normali per un ragazzo che arriva a gennaio dalla Russia, poi c’è stato anche l’infortunio”

Cinquini garantisce, vediamo che futuro sarà quello in viola per il russo. Il passato, certamente, non è da ricordare.