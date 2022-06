Cinquini: “Kokorin? Non ci sono possibilità che possa continuare la sua carriera in un altro club italiano. Quando io, Mancini e Capello abbiamo parlato con la Fiorentina di lui, lo consideravamo un giocatore molto importante”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Oreste Cinquini, in un’intervista rilasciata a RB Sport, ha parlato del futuro dell’attaccante viola, Alexandr Kokorin.

“Le ultime due stagioni sono state pessime per Kokorin – ha ammesso Cinquini – Penso che al momento non abbia possibilità di continuare la sua carriera in un altro club italiano, del resto nel recente campionato ha giocato pochi minuti. Un’opzione più realistica potrebbe essere quella di tornare in Russia”.

E ancora: “È difficile avere un’altra possibilità in Europa quando non hai contribuito alla stagione della squadra. Penso che ora resterà alla Fiorentina e durante il pre-campionato cercherà di dimostrare agli altri club che sa giocare ad alto livello. Quando io, Mancini e Capello abbiamo parlato con la Fiorentina di Kokorin, lo consideravamo un giocatore molto importante. E non so perché sia ​​sceso in campo così poco”.