Cinquini: “Kokorin vuole rimanere alla Fiorentina e dimostrare le sue qualità. Può fare cose importanti per i viola ed è un autentico jolly nel 4-3-3”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, che ha lavorato anche diversi anni in Russia, Oreste Cinquini, intervenuto su Lady Radio, ha garantito sulla voglia di riscatto di Aleksandr Kokorin, uno degli oggetti misteriosi viola della scorsa stagione.

“Vuole rimanere a Firenze e dimostrare le sue qualità – ha detto Cinquini – C’è rimasto molto male dell’uscita della notizia della Lamborghini che viaggiava con diverse targhe, anche perché non era più sua e l’aveva venduta”.

E ancora: “Bisogna cercare in tutti modi di aiutare Kokorin, che è un giocatore importante ed è un jolly nel 4-3-3, uno che può giostrare in tutti i ruoli in attacco e può fare cose importanti per i viola”.