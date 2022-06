Cinquini: “La Fiorentina doveva far passare il messaggio che con Italiano si può costruire qualcosa di importante e Commisso ci è riuscito”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato della programmazione del club viola nel corso dell’intervento a Radio Bruno Toscana.

“La società deve far leva su Italiano per avere un programma ambizioso. Il tecnico ha ottenuto dei risultati importanti sul campo: la società ha scelto un allenatore giovane, che però ha saputo compattare l’ambiente e far bene fin da subito. Italiano è un tecnico emergente, alla gente andava dato il messaggio che con lui si può costruire qualcosa di importante e Commisso ci è riuscito. Il mister va aiutato e ascoltato in sede di calciomercato, è stato lui il grande artefice della stagione viola e merita di essere considerato. Raggiungere un obiettivo non è così difficile, ma mantenerlo e confermarsi lo è assolutamente”.