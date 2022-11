Cinquini: “La Fiorentina dovrà tornare sul mercato se vorrà fare un campionato per tornare in Europa”

A Radio Toscana, l’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato della situazione relativa a Nico Gonzalez: “Sicuramente è un buon giocatore, anche se in fase realizzativa mi sembra che non possa garantire la doppia cifra ogni anno. Non so se la Fiorentina avrà già avuto offerte, ma se dovesse partire lui, i viola dovranno mettere ordine davanti. Boga? E’ un calciatore che al Sassuolo aveva fatto molto bene, anche se all’Atalanta non sta giocando. Per quanto riguarda Jovic, non mi sembra che abbia molto entusiasmo. In mezzo al campo mi sembra che Amrabat sia tornato ai livelli di Verona, merito sicuramente di Italiano. E’ l’attacco il reparto più debole della compagine gigliata. La Fiorentina dovrà tornare sul mercato se vorrà fare un campionato per tornare in Europa”.