Cinquini: “La Fiorentina ha avuto coraggio a puntare su Italiano. Fondamentale riscattare Torreira ad una cifra così bassa”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini, intervenuto a TMW Radio, si è soffermato anche sulla stagione della Viola dando un giudizio sull’operato di Vincenzo Italiano. “Evidentemente positivo. Al di là dei punti sta sviluppando un gioco importante, giocandosela sia in casa che fuori. Chiaramente adesso deve portare a casa punti per continuare a sognare”.

Prosegue così Cinquini: “La dirigenza ha avuto coraggio dopo la rottura con Gattuso a puntare un tecnico che veniva dal Trapani e dallo Spezia. Adesso bisogna tirare la rete per qualificarsi in Europa League o la Conference, vedremo cosa tirerà su. Anche se non capisco molto la necessità di creare una competizione come la Conference League. Comunque, se la Fiorentina dovesse andare in Europa dovrebbe rafforzare la rosa: Cabral deve ancora ambientarsi, Gonzalez è un ottimo giocatore ma ancora non si è espresso al meglio come Ikoné”.

Chiosa finale sul riscatto di Torreira: “Si sta dimostrando un giocatore con gli attributi, ha iniziato anche a fare gol. È fondamentale, riscattarlo per una cifra così bassa è sicuramente un affare”.