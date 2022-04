Cinquini: “Tornare in Europa è uno spreco di energie, ma è importante per la Fiorentina. Che senso ha la Conference?”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Per la Fiorentina è importante tornare in campo internazionale, ma in generale è uno spreco di energie non indifferente. Oltretutto, la lotta è per la Conference League, una competizione non così importante. Vedi quanto ha sofferto la Roma, che ha fatto una figuraccia prendendo 6 gol in Norvegia e rientrando in campionato molto stanca”.

E aggiunge: “C’è un grande giro di soldi che escono dal mondo dal calcio e dall’Italia. Sinceramente non capisco il senso di istituire un’altra coppa europea perché con l’avvento della Conference, anche l’Europa League ha perso valore. Inoltre, ogni squadra deve giocare di più. Davvero, non ne trovo un motivo. Al di là di questo, il campionato della Fiorentina è molto importante e Italiano è da premiare. Puntare la Champions l’anno prossimo? Se ce n’è il desiderio, serve un rinforzo molto importante della rosa”.