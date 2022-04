Cioffi: “In ferie ci andremo il 22 maggio, fino ad allora dobbiamo fare il nostro dovere. Oggi vittoria di squadra”

L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Abbiamo sofferto le mezz’ali della Fiorentina, ma siamo stati bravi a gestire la situazione. Serviva un’impresa e l’abbiamo fatta, è stata brava tutta la squadra. Il nostro obiettivo era non sedersi, rimanere vivi, fare il massimo a ogni partita. In ferie si va il 22 maggio, finché c’è campionato vogliamo giocare e fare il nostro dovere”.

E poi ha aggiunto: “Non faccio il finto umile, semplicemente per la squadra che abbiamo non possiamo guardare troppo in alto. Al tempo stesso fa paura guardarsi indietro, quindi siamo contenti di dove siamo e ora giocheremo ogni partita al massimo perché questa è la nostra mentalità”.