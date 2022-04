Cioffi: “La Fiorentina è forte, oggi servirà un’impresa. Tornare al Franchi mi fa venire in mente tanti ricordi”

L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina: “Oggi voglio parlare di squadra più che di singoli, servirà una prestazione di gruppo per fare un’impresa. La Fiorentina sta bene e ha un obiettivo importante come il ritorno in Europa. Il nostro obiettivo invece è migliorare una partita alla volta”.

E poi ha aggiunto: “Tornare in questo stadio mi fa venire in mente tanti ricordi. Da piccoli io e mio fratello scappammo via da mio padre e corremmo intorno al campo, quando c’era ancora la pista, con i custodi che ci inseguivano. Ecco, oggi dovremo correre come feci io quella volta”.