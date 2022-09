Cioffi: “Non mi aspettavo Kouame davanti ma per noi non cambiava nulla. Fiorentina molto diretta, noi davanti non vediamo la luce”

Deluso il tecnico del Verona Gabriele Cioffi, in sala stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

“Male il primo tempo, dovuto non all’approccio sbagliato, non teniamo palla davanti, ci siamo allungati e messi in difficoltà da soli. Abbiamo gestito male il pallone, nella ripresa la Fiorentina è calata, noi abbiamo fatto le cose giuste e ho visto un po’ di equilibrio e di gioco. Non ho visto la luce negli ultimi30 metri però, così non basta.

Non mi aspettavo Kouame centravanti ma poco cambia per il nostro stile di gioco, noi tanti problemi li abbiamo avuti davanti, la palla arrivava forte e tornava indietro ancora più forte. Sembra così che l’avversario strabordi, nella ripresa siamo stati più ordinati ma bisogna fare di più.

La Fiorentina ha fatto un gioco molto diretto, ce lo aspettavamo, abbiamo vinto diversi duelli dietro però ne abbiamo persi troppi in assoluto. Nel secondo tempo ho cercato di mettere tra le linee Kallon e Verdi ma non abbiamo trovato pericolosità.

Ritorno a Firenze? Una grande emozione, essendo di qua e abitando fino a poco tempo fa a qualche chilometro da qui è una grande gioia”.