Cioffi: “Non parliamo di crisi per la Fiorentina, semplicemente non arrivano i risultati. E noi stiamo attenti”

L’allenatore dell’Hellas Verona Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara di domenica contro la Fiorentina: “Non è una squadra in crisi. Non stanno arrivando i risultati, ma non è in crisi. La Fiorentina è costruita per arrivare nelle coppe europee da ormai due anni e ora ce l’hanno fatta. Ci sono tante ragioni per cui non è ancora nel flusso, ma noi dobbiamo assolutamente fare attenzione”.

Sulle polemiche arbitrali, aggiunge: “Mi tiro fuori da ogni discorso del genere. Si tratta solo di uno spreco di energie in cui non voglio incorrere”.