Cioffi: “Oggi contro la Fiorentina serviva una squadra che ci credesse e così è stato. Vincere contro i viola era un nostro obiettivo e l’abbiamo raggiunto”

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi, fiorentino di nascita, è intervenuto a DAZN per commentare la vittoria contro la Fiorentina per 4-0: “Se ci voleva un fiorentino per tornare a vincere al ‘Franchi’? Oggi ci voleva una squadra che vedeva possibile vincere a Firenze. Noi ci abbiamo creduto e l’abbiamo voluto. Era il nostro obiettivo e l’abbiamo raggiunto. Abbiamo spinto tutti sul non distrarsi perché i punti da poter prendere sono tanti e cercheremo di averne il più possibile”.

Poi prosegue: “La risposta della squadra è stata super, perché la vera difficoltà è che i giocatori facciano loro ciò che gli dico”.