Cioffi: “Potevamo chiuderci e farci il segno della croce oppure attaccare la Fiorentina. Abbiamo scelto la seconda opzione”

L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato dopo la partita vinta contro la Fiorentina: “Ci aspettavamo una Fiorentina propositiva che spingesse con gli esterni e i terzini. I ragazzi sono stati bravi a leggere la partita, tanto di cappello alla loro interpretazione della gara. Deulofeu? E’ un campione e in quanto tale non si pone limiti. Con il suo atteggiamento stimola l’ambiente e i compagni, ho la fortuna di allenare una squadra che ha passione e entusiasmo”.

E poi ha aggiunta: “Oggi la Fiorentina aveva un jolly per l’Europa League, per cui eravamo preparati a un ambiente caldo. Oltretutto qui non vincevamo dal 2007, per cui le scelte erano due: rinchiuderci in area e farci il segno della croce oppure giocare con audacia e andarli a prendere alti. Abbiamo scelto la seconda opzione e ne abbiamo ottenuto i frutti”.