Cistana: I milioni messi dalla Fiorentina non bastano a Cellino. Torna l’opzione Criscito

La Fiorentina è a caccia di rinforzi per la difesa si legge stamani su Tuttosport. Piace Cistana del Brescia ma l’offerta di cinque milioni di euro per il suo cartellino presentata al presidente Massimo Cellino, non basta. Resta un’opzione per i viola quella di tornare su Criscito dopo l’affare saltato nel corso dell’ultimo mercato invernale. Il difensore aveva scelto di restare a Genova per aiutare i rossoblu a salvarsi.

