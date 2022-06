Cistana non ha trovato la Serie A col suo Brescia, la Fiorentina ci (ri)prova?

Dopo l’interessamento della scorsa estate, i radar della Fiorentina sembrano tornati su Andrea Cistana. Il centrale classe ’97 del Brescia non è riuscito a centrare la promozione in Serie A con i lombardi ai playoff e la necessità di liquidità della società potrebbe spingere verso la cessione.

Come riportato da Brescia Oggi, il difensore italiano non è richiesto soltanto dalla Fiorentina, ma ci sarebbe anche la Sampdoria sulle sue tracce. Il sacrificio del centrale e del portiere Joronen aiuterebbero a completare i riscatti di Mehdi Léris dalla Samp e Matteo Tramoni dal Cagliari. Come ricordato sopra, già in passato la squadra mercato viola si era mossa per chiedere informazioni sul difensore.