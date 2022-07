Ciullini: “Fiorentina già in forma per la Conference e per avere brillantezza nelle prime partite. Secondo ritiro sarà necessario”

Una Fiorentina che sembra già in palla. Questa è la sensazione che si è percepita vedendo la squadra nel ritiro di Moena. Di questo aspetto ha parlato con La Nazione, Alessandro Ciullini, preparatore atletico con particolare esperienza in ambito calcistico e che può vantare diverse collaborazioni con squadre di Serie A.

“Penso che lo staff abbia individuato come primo obiettivo quello di passare il turno in Conference – ha detto Ciullini – Io come preparatore cercherei di avere brillantezza fin dalle prime partite ufficiali. Vuol dire lavorare di più con la palla in spazi brevi, tutto ciò migliora la reattività. Poi c’è la qualità dei calciatori: più è alta e più la palla va veloce”.

E ancora: “L’idea diffusa è che ci sia una seconda preparazione stagionale. Dopo una prima fase di scarico si dovrà riorganizzare una serie di lavori che permettano alla squadra di avere brillantezza in vista della seconda fase di stagione. È quella dove si decidono campionati e coppe”.