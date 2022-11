Cizmic: “In Marocco Amrabat non è di certo una sorpresa. Sabiri giocatore da Fiorentina”

L’esperto di calcio africano Alex Cizmic ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sui due giocatori del Marocco in orbita Fiorentina impegnati al Mondiale: Amrabat e Sabiri. Questa la sua opinione:

“Amrabat non è assolutamente una sorpresa in Marocco. È un giocatore fondamentale che fa da filtro. Mi ricordo che in Coppa d’Africa partì dietro nelle gerarchie, ma poi si riprese subito il posto da titolare. Qualcosa secondo me può migliorare, come diminuire i tocchi di palla”

E sul giocatore della Sampdoria: “Non capisco perché a Genova non giochi. Il ct d Marocco ha puntato molto su di lui e lo ha portato al Mondiale. Ora infatti è la prima alternativa della Nazionale. Sabiri secondo me, è un giocatore da Fiorentina”.