Clamorosa Fiorentina Femminile: recupera due gol in inferiorità numerica e poi la perde nel recupero

Una sconfitta veramente beffarda per la Fiorentina Femminile in casa contro l’Inter: è finita 2-3 ed è arrivata proprio nel recupero del secondo tempo. Partita che dopo lo 0-2 del primo tempo sembrava decisa, anche perché la squadra viola era rimasta in 10 per il rosso a Breitner.

Nella ripresa però rimonta a sorpresa per la Fiorentina, grazie alla doppietta di Sabatino tra il 51′ e l’83’. Gara che sembra indirizzata sul 2-2 ma proprio al 94′ arriva il gol del k.o. firmato da Brustia, con un tocco sotto misura.