Clamorosa ipotesi: Fiorentina in vendita? Ecco i dettagli

Incredibile ipotesi dell’ultima ora, riportata dal sito Calciomercato.com. La Fiorentina sarebbe in vendita e avrebbe già un compratore interessato. Si tratterebbe di un fondo arabo, pronto a investire circa 350 milioni di € per acquistare il club viola.

Rocco Commisso lascerebbe Firenze dopo soli 3 anni alla guida della presidenza viola. Viene aggiunto che questa potrebbe essere una delle spiegazioni al fatto che il mercato della Fiorentina sia ancora immobile, pur sempre nel giorno in cui Italiano rinnoverà il suo contratto. Dopo la recente qualificazione in Conference League e i lavori che proseguono per il completamento del Viola Park, arriva questa ipotesi che rischierebbe di cambiare le carte in tavola.