Clamoroso a Roma: L’Udinese espugna l’Olimpico e raggiunge la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Nel posticipo del giovedì sera tra Roma e Udinese succede di tutto, con i bianconeri di Gotti che espugnano l’Olimpico. Dopo pochi minuti la squadra di Fonseca rimane in 10 per l’espulsione di Perotti e gli ospiti iniziano ad attaccare. Lasagna al 12′ porta in vantaggio i bianconeri, Nestorowski al 78′ raddoppia chiudendo i conti. L’Udinese vince a Roma e raggiunge la Fiorentina a 31 punti.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 72, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 60, Roma 48, Napoli 45, Milan 43, Verona 42, Parma, Cagliari 39, Bologna 38, Sassuolo 37, Fiorentina, Torino 31, Udinese, Sampdoria 29, Genoa 26, Lecce 25, Spal 19, Brescia 18.