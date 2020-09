Clamoroso a Salerno: Ranieri lascia il ritiro e torna alla Fiorentina

Due giorni fa sembrava che la trattativa fosse in chiusura, il giovane difensore della Fiorentina Luca Ranieri era pronto a passare in prestito alla Salernitana di Claudio Lotito. Questo pomeriggio, secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, il giocatore ha preso una clamorosa decisione: Ranieri ha lasciato il ritiro dei campani per far ritorno a Firenze. La causa sarebbe incredibile: a far cambiare idea al giocatore le tante pressioni ricevute privatamente, a conferma del fatto che c’è un gruppo di persone non riconducibili affatto alla tifoseria che per motivi non calcistici sta cercando di creare problemi alla Salernitana. La vicenda è al vaglio delle autorità giudiziari, mentre la società è su tutte le furie e nelle prossime ore non sono escluse clamorose prese di posizione sul mercato. La Fiorentina è arrivata in aiuto a Ranieri escludendo un nuovo dietrofront: il club viola infatti avrebbe già dato mandato all’agente di trovare un’altra opportunità.

