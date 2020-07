Clamoroso a Torino: La Juventus starebbe pensando all’esonero di Maurizio Sarri

La Juventus sarebbe vicina a perdere la pazienza con Maurizio Sarri: Andrea Agnelli, come riportato da Calciomercato.it, sarebbe profondamento deluso dal rendimento della squadra nelle ultime settimane, e potrebbe decidere per un clamoroso esonero a stagione in corso. La gara di lunedi sera contro la Lazio potrebbe essere decisiva per il tecnico toscano, che potrebbe venire sollevato dall’incarico in caso di k.o. Qualora dovesse succedere l’imponderabile, La Juventus potrebbe affidare la panchina per le ultime giornate di campionato a Lamberto Zauli, tecnico della Primavera, o sfruttare il grande carisma di Buffon per promuoverlo al ruolo di allenatore-giocatore.