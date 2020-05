Clamoroso al Franchi: va in scena una scazzottata in panchina! L’anniversario scomodo di Delio Rossi e Ljajic

Che i nervi fossero a fior di pelle si sapeva, d’altronde la Fiorentina rischiava seriamente la retrocessione al termine di un campionato davvero mediocre, insieme a quello scorso il peggiore dell’era Della Valle. La squadra guidata dal subentrato Delio Rossi però, aveva la possibilità di chiudere i giochi per la salvezza battendo il modesto Novara in casa: al 30′ però il risultato era sullo 0-2 e il tecnico decise di sostituire un indisponente Ljajic due minuti più tardi. Il serbo uscì applaudendo polemicamente e scatenando una reazione esagerata e inattesa da parte di Rossi, che si avventò su di lui cercando di colpirlo a ripetizione all’interno della della “buca” della panchina. Un episodio clamoroso, che non pregiudicò l’esito della sfida (la Fiorentina poi rimontò sul 2-2 e si salvò una settimana dopo vincendo a Lecce) ma sicuramente il pedigree di Delio Rossi, che di fatto iniziò da lì la fase discendente della sua carriera. Era il 2 maggio del 2012, esattamente 8 anni fa.