Clamoroso al San Paolo, dopo 45 minuti l’Atalanta di Gasperini si scioglie come neve al sole!

Data dai bookmakers come l’ennesima rivelazione del campionato, l’Atalanta di Gasperini in scena questo pomeriggio alle ore 15 al San Paolo si scioglie come neve al sole dopo soli 45 minuti di gioco. I partenopei iniziano bene e vanno in vantaggio due volte con Lozano in 5 minuti (23′ e 27′). I nerazzurri non reagiscono e la squadra di Gattuso punisce ancora la Dea grazie alle reti di Politano e Osimhen. Per gli uomini di Gasperini, altri 45 minuti al San Paolo tra poco, ma ripartendo dal clamoroso parziale di 4-0 al termine della prima frazione di gara.

