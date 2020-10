Martinez Quarta: Il River chiede più soldi alla Fiorentina. I dettagli

Stop momentaneo alla trattativa per Martinez Quarta. Secondo quanto scrive Gianlucadimarzio.com, nonostante la Fiorentina e il River Plate avessero trovato un accordo, ora il giocatore del River Plate è sempre più lontano dal trasferimento in maglia viola. La trattativa si è bloccata. Il River ha infatti chiesto 7 milioni da pagare in 5 mesi per il classe 1996. A queste condizioni, non c’è l’accordo.

0 0 vote Article Rating