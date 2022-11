Clamoroso dalla Spagna! LaLiga: “Chiediamo l’immediata applicazione delle sanzioni sportive alla Juventus”

A sorpresa, LaLiga spagnola prende posizione sul caso Juventus. Come riporta TMW, con una nota stampa, il massimo campionato, dopo le dimissioni in blocco del CdA bianconero, “chiede l’immediata applicazione delle sanzioni sportive al club. LaLiga – prosegue il comunicato – aveva già presentato nell’aprile 2022 alla UEFA una denuncia ufficiale contro la Juventus in cui denunciava violazioni del regolamento del fair play finanziario su cui stava indagando la Guardia di Finanza italiana.

Nello specifico, la denuncia accusava la Juventus di contabilizzare i trasferimenti al di sopra del loro valore corretto e di sottovalutare le spese del personale, il che costituisce una violazione del fair play finanziario della UEFA. Inoltre, la denuncia accusava la Juventus di nascondere il vero stipendio dei suoi giocatori.